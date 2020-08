Lecce, Corini in città: firma e poi annuncio

Eugenio Corini è arrivato in Puglia , dove lo aspetta il Lecce che ha scelto lui come sostituto di Fabio Liverani. Atterrato all'aeroporto di Brindisi, si è recato in città in auto. Lì firmerà un contratto triennale , la stessa durata proposta proprio al suo predecessore prima della separazione. Mascherina, sorriso e prime foto con la sciarpa giallorossa per Corini, che ha anche firmato autografi ad alcuni tifosi presenti sul posto. Il Lecce si prepara dunque a ripartire e lo farà con l'ex centrocampista, con la speranza di ottenere gli stessi risultati dell'era Liverani (tre anni e doppia promozione dalla Serie C alla A, prima dell'ultima retrocessione).

Rivincita

Corini torna dunque ad allenare in Serie B, dove aveva esordito sulla panchina del Crotone nel 2010. E dove è tornato nel 2017 dopo le esperienze in Serie C con il Frosinone e quella in A con il Palermo. Ad attenderlo, in quell'occasione, c'era il Novara. Infine il Brescia, portato alla promozione in Serie A. Da lì un'ultima stagione piuttosto turbolenta, che lo ha visto esonerato dal presidente Cellino per due volte (venendo richiamato al posto di Grosso, che a sua volta lo aveva rimpiazzato). Ora la rivincita Lecce.