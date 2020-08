La società granata ha trovato l'accordo con la Samp per il centrocampista polacco che Giampaolo conosce bene avendolo già allenato in passato: operazione da 7.5 milioni più 1.5 di bonus, mancano solo le firme

Inizia a prendere sempre più forma il nuovo Torino di Marco Giampaolo. Dopo aver ufficialmente acquistato (e già presentato) dal Milan il terzino sinistro svizzero Ricardo Rodriguez, la società granata è a un passo dal chiudere per Karol Linetty, centrocampista polacco classe 1995 che Giampaolo ha già allenato ai tempi della Samp e che proprio il nuovo allenatore granata aveva messo in cima alla lista dei desideri per questa sessione di calciomercato. Accordo trovato tra i due club – si attendono adesso solo le firme – per 7.5 milioni di euro più bonus, per un totale complessivo che ammonta a 9 milioni di euro.