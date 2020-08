Piaceva a Ralf Rangnick per il Milan, è stato più di un’idea per il Torino, ma nel futuro di Patrik Schick ci sarà con ogni probabilità ancora la Bundesliga. L’attaccante ceco, che il Lipsia non ha riscatto dalla Roma, è infatti vicino al Bayer Leverkusen: contatti continui tra il club tedesco e i giallorossi, con la trattativa che è ormai in stato molto avanzato. 28 presenze e 10 gol (tutti in Bundesliga) tra tutte le competizioni nell’ultima stagione, nonostante la buona annata il Lipsia ha deciso di non riscattare a certe cifre – 29 milioni (28, più un milione aggiuntivo di bonus per aver centrato la qualificazione alla prossima edizione della Champions League) – l’attaccante ceco 1996 che piace anche al Fulham ma che ormai è molto vicino al trasferimento al Bayer Leverkusen, club che ha concluso l’ultima Bundesliga al quinto posto.