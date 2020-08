Incontro a cena tra Paratici e Carnevali: si è parlato di Manuel Locatelli, con il direttore sportivo della Juventus che ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione. Per l'attacco sondaggio per Cavani: l'uruguaiano ha palesato dei dubbi per il suo attaccamento a Napoli

CALCIOMERCATO, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI