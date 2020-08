La notizia del possibile addio di Messi al Barcellona ha fatto il giro del mondo dando vita a moltissime reazioni. Dalle parole di ammirazione del suo ex compagno di squadra Puyol al sogno di Scariolo, tifoso interista. Mancini lascerebbe volentieri la 10 della Samp all'argentino. Non sono mancate anche improbabili candidature come quella della Fluminense o della Carrarese