Non solo l'Inter, anche il Milan si è mosso ufficialmente per Sandro Tonali: proposto al Brescia un sostanzioso prestito oneroso con diritto di riscatto. Non c'è ancora l'accordo sulla formula e sulle cifre

È ufficialmente derby di mercato per Sandro Tonali. L'interesse dell'Inter è ormai noto da mesi, ma negli ultimi giorni anche il Milan si è mosso concretamente per il centrocampista classe 2000 del Brescia. Dopo aver fatto i primi passi a luglio, i rossoneri hanno avuto dei contatti con Cellino presentando anche una proposta ufficiale per un sostanzioso prestito oneroso. Non è ancora stata trovata un'intesa, né sulle cifre né sulla formula: al momento il Milan propone un diritto di riscatto, mentre il Brescia richiede l'obbligo. Ma la notizia è che l'interesse del club rossonero è concreto, la società si è già mossa ufficialmente per capire la fattibilità dall'operazione. Lanciando così una sfida all'Inter per un interessante derby di mercato.