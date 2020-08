Il Parma si prepara a voltare pagina e a ripartire. Dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni, il club ha deciso di cambiare. Via Roberto D'Aversa e Daniele Faggiano, ovvero l'allenatore e il direttore sportivo della doppia promozione dalla Serie C alla A. Al posto del secondo, ora, c'è Marcello Carli, ex ds di Empoli e Cagliari. A raccogliere l'eredità del primo, invece, sarà Fabio Liverani: "Un ragazzo giovane, con voglia ed entusiasmo. Era il profilo migliore sul mercato, è l'allenatore giusto per noi". Lo ha ribadito lo stesso Carli nella sua conferenza di presentazione, prendendosi la responsabilità della scelta: "La società non ha messo parola - ha continuato - se sono venuto a Parma, è anche per questo. E' una mia scelta e penso che Liverani possa fare bene. Spero resti con noi per qualche anno". Chiosa anche sull'addio di D'Aversa: "Avevamo intravisto in lui la persona giusta con cui andare avanti - ha spiegato Faggiano - ci siamo incontrati ed è stato chiarissimo. Ho fatto di tutto per mantenerlo, ma non c'erano le condizioni per proseguire".