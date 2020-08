Accordo tra Milan e Real Madrid per Brahim Diaz

Dopo il via libera della proprietà, Maldini e Massara hanno raggiunto un’intesa di massima con la dirigenza spagnola per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto del centrocampista spagnolo. Ora si attende soltanto l’ok del giocatore CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Decisi passi in avanti, per il Milan, nella trattativa per Brahim Diaz, centrocampista spagnolo classe 1999 del Real Madrid. La proprietà ha dato l’assenso all’operazione e Maldini e Massara si sono mossi concretamente con il club spagnolo, riuscendo a raggiungere un accordo di massima con la formula del prestito con diritto di riscatto. Adesso si tratta col giocatore, che dovrà dare il suo ok al trasferimento in rossonero.