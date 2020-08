Biraghi-Dalbert, non c'è accordo per scambio

Un anno fa Dalbert e Biraghi furono inseriti in uno scambio di prestiti tra Inter e Fiorentina, che ora si ritrovano nuovamente a parlare per provare a rinnovare l'accordo. C'è stato un incontro nella sede della società nerazzurra tra Ausilio e Pradé, quest'ultimo accompagnato anche dal direttore generale viola Joe Barone. Si è parlato, come detto, del possibile rinnovo dei prestiti di Dalbert e Biraghi: per il momento, però, manca l'accordo tra i due club, che si rivedranno per discuterne nuovamente. Al momento, dunque, l'esterno brasiliano tornerà a lavorare con l'Inter di Conte mentre Biraghi farà il percorso inverso, mettendosi a disposizione della Fiorentina. Quest'ultimo, però, vuole fortemente restare in nerazzurro, presto le due società ne riparleranno per provare ad arrivare a un'intesa definitiva.