Dopo Lazzari, un altro esterno potrebbe trasferirsi dalla Spal alla Lazio. E' questo il caso di Mohamed Fares, classe 1996 di nazionalità algerina che nell'ultima sfortunata stagione ha collezionato appena otto presenze. Colpa della rottura del legamento crociato, che di fatto lo ha tenuto fuori fino a fine febbraio. Poi, nel post lockdown, un problema alla coscia lo ha limitato. Fares ha già trovato un accordo con la Lazio e la Spal attende ora una telefonata da parte dei biancocelesti per confermare l'operazione. In attesa che la trattativa si sblocchi, la società biancazzurra, neoretrocessa in Serie B, chiede 10-11 milioni senza contropartite tecniche, difficili da individuare fra i giocatori della Lazio anche per l'onerosità dell'ingaggio.