Rac1 e TyC Sports raccontano di una telefonata tra Guardiola e l'argentino, mentre il vice di Pep ha pubblicato un messaggio su Instagram – poi rimosso – con parole che fanno sognare i tifosi del City. Tra loro anche Liam Gallagher "impazzito" all'idea di vedere la Pulce ai Citizens

In molti l’hanno definita come la fine di un’era. Unica, irripetibile. Leo Messi ha comunicato al Barcellona la volontà di lasciare il club dopo anni di successi straordinari e sul suo futuro – nonostante il dt blaugrana Ramon Planes abbia confermato la centralità dell’argentino nei progetti della società – iniziano a delinearsi alcuni scenari. Indizi, secondo alcuni, che portano sempre più in direzione Manchester City, il club allenato da Pep Guardiola.

La telefonata tra Leo e Pep approfondimento I 7 motivi della rottura tra Messi e il Barcellona E proprio la presenza dell’allenatore catalano avvicinerebbe Messi ai Citizen: secondo Rac1, radio catalana da sempre ben informata sulle vicende Barcellona, la scorsa settimana c’è stata una telefonata tra Leo e Pep per cercare di capire eventuali margini per l’operazione, visto che entrambi hanno come obiettivo primario quello di tornare al più presto a trionfare in Champions League. Una trattativa – secondo quanto raccontano sia Rac1 che gli argentini di TyC Sports – che sta conducendo il padre della Pulce, Jorge Messi, con Soriano, dirigente del City ed ex Barcellona: si parla di contratto di due anni, con l’argentino che percepirebbe le stesse cifre del contratto al Barcellona (oltre 100 milioni lordi all'anno).

Il post (poi rimosso) di Estiarte leggi anche Dove potrebbe andare Messi? Tutte le ipotesi Se la telefonata tra Guardiola e Messi è una notizia in possesso di Rac1 e Tyc Sport, il post pubblicato su Instagram da Manuel Estiarte, storico vice e persona fidatissima di Pep Guardiola, è invece di dominio pubblico. O almeno lo è stato prima che venisse eliminato, alimentando ancora di più il giallo. Lo spagnolo ha infatti pubblicato un post con la foto di sua madre insieme a un giovanissimo Messi e la scritta: "Hai fatto felice mia madre, ora tocca a noi aiutare te a essere felice".