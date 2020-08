7/10

INTER MIAMI – “Se avremo la possibilità di portare grandi giocatori alla Messi e Ronaldo qui a Miami lo faremo". Firmato David Beckham. In America farebbero qualsiasi follia per poter portare un campione come Leo in MLS e qualche contatto ci sarebbe anche stato nello scorso autunno con l’entourage del giocatore. Il salary cup potrebbe essere aggirato tesserando Messi come ‘designed player’ (una delle formule del regolamento MLS che permette di sforare il tetto salariale), ma rappresenta un complicatissimo equilibrismo finanziario

