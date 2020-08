I nerazzurri faranno un tentativo concreto per l'ala del Sassuolo. Nelle ultime ore si è mosso lo stesso Percassi, che ha chiamato Giovanni Carnevali. L'operazione resta comunque molto difficile per la valutazione da 40 milioni del giocatore. Per la difesa piace Marcos Senesi del Feyenoord CALCIOMERCATO, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Vuole rinforzarsi dal centrocampo in su l'Atalanta, che tratta Miranchuk, Pedro de la Vega e non solo. Nella lista degli obiettivi nerazzurri è entrato infatti anche Jeremie Boga, ala sinistra classe 1997 del Sassuolo. C'è stato un primo contatto fra i due club con una telefonata del presidente Percassi in persona a Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi. Verrà fatto un tentativo serio da parte della squadra bergamasca, anche se si tratta di un'operazione molto difficile a causa della valutazione del giocatore, il cui prezzo è stato fissato intorno ai 40 milioni di euro. Boga, 11 gol e 4 assist nell'ultima stagione, piace a molti. Su di lui c'è sempre il Napoli, che è arrivato ad offrire 25 milioni più il cartellino di Younes. Gasperini e l'Atalanta comunque ci proveranno.