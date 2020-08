Atalanta, Miranchuk sempre più vicino

Aleksey Miranchuk è sempre più vicino all'Atalanta. Il club nerazzurro continua a lavorare per portare in Italia il jolly offensivo, classe 1993, della Lokomotiv Mosca e la trattativa prosegue positivamente. Operazione da circa 14 milioni di euro, va solo perfezionata l'intesa con il giocatore. Ma c'è grande ottimismo riguardo il buon esito della trattativa, con Gasperini che potrebbe accogliere presto un giocatore di grande qualità. Si va dunque verso la chiusura, con Miranchuk che potrebbe presto iniziare la sua nuova avventura in Italia con la maglia dell'Atalanta.