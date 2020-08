La carriera di Massimo Oddo ripartirà dalla panchina del Pescara, squadra che ha ottenuto la salvezza in Serie B contro il Perugia (allenato proprio da Oddo) nella doppia finale playout. Il presidente Sebastiani, dopo una trattativa durata qualche giorno, ha deciso di puntare proprio su di lui per la prossima stagione: accordo tra le parti raggiunto e annuncio ufficiale atteso a brave. Per Oddo, allenatore 44enne, si tratta di un ritorno: l’ex calciatore tra le altre di Lazio e Milan, ha iniziato la sua carriera da allenatore in Prima squadra proprio con il Pescara, squadra che ha guidato dal maggio 2015 al febbraio 2017, ottenendo la promozione in Serie A al termine dei playoff di Serie B della stagione 2015/2016.