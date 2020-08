Al Da Luz va in scena il terzo quarto di finale della Champions League: Barcellona e Bayern Monaco si giocano l'accesso in semifinale. Setién lascia in panchina Griezmann e si affida a Messi e Suarez, con Vidal in appoggio. Flick sceglie Perisic nel tridente con Muller e Gnabry alle spalle di Lewandowski. Il match è in diretta su Sky Sport Uno alle 21.