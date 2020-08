L'attaccante svedese arriverà in serata a Milano e comincerà ufficialmente la sua nuova avventura con la maglia del Milan: previsto per le 22.30 l'atterraggio del volo privato sul quale viaggia Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic arriverà a Milano alle 22:30 , atterrando all'aeroporto di Linate con un volo privato, come si apprende da fonti vicine al Milan. L'attaccante ha trovato l'accordo con il club rossonero a 7 milioni di euro a stagione e prima di raggiungere i compagni di squadra a Milanello dovrà sottoporsi, come da prassi, al tampone e se negativo potrà unirsi a Stefano Pioli e al Milan .

L'arrivo il 29 agosto: come nel 2010...

Date e numeri che ricorrono in questa nuova avventura di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Il numero di maglia sarà l'11, lo stesso che lo svedese aveva indossato durante il suo primo periodo rossonero tra il 2010 e il 2012. E anche la scelta delle date è probabilmente non casuale: l'arrivo a Milano di Zlatan Ibrahimovic nel 2010 era infatti avvenuto il 29 agosto, proprio come accadrà tra qualche minuto. Difficile dire se si tratti di un qualcosa di scaramantico oppure se il tutto sia soltanto frutto della coincidenza, certo è che la prima esperienza milanista di Ibra si concluse con la conquista dello scudetto: una cavalcata trionfale iniziata proprio in un 29 agosto di 10 anni fa...