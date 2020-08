Rinforzo in attacco per Pippo Inzaghi: affare definito per l'attaccante classe 1990, nella scorsa stagione in rete 13 volte tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Lecce. Arriva a titolo definitivo dal Genoa: contratto triennale QUANTO STANNO SPENDENDO I CLUB ITALIANI? LA CLASSIFICA

Il Benevento rinforza l'attacco a disposizione di Pippo Inzaghi per il prossimo campionato di Serie A. Il club campano ha infatti definito nelle scorse ore l'arrivo di Gianluca Lapadula. L'attaccante classe 1990 di proprietà del Genoa nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Lecce, segnando 11 reti in Serie A e 2 in Coppa Italia. I suoi gol non erano però stati sufficienti per evitare la retrocessione dei salentini in B. Ora il percorso di Lapadula riparte da un altro giallorosso, quello del Benevento: operazione a titolo definitivo con firma fino al 2023 per l'attaccante, che in Serie A ha giocato anche con Milan e appunto Genoa.