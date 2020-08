Passi avanti importanti nella trattativa per portare l'attaccante del Fenerbahce in biancoceleste: ancora piccola differenza economica da colmare tra le parti, ma operazione che procede positivamente e si avvicina sempre di più al traguardo

La telenovela tra la Lazio e Vedat Muriqi è sempre più vicina a una conclusione positiva: sono stati fatti importanti passi avanti nelle ultime ore e adesso i dirigenti biancocelesti stanno cercando di definire gli ultimi dettagli con il Fenerbahce per l'arrivo dell'attaccante kosovaro in Serie A. C'è ancora una piccola differenza economica da colmare tra le parti, ma la trattativa procede spedita e sembra ormai vicina al traguardo per una cifra che si aggirerà intorno ai 16 milioni di euro. In caso di accordo totale tra i due club, il calciatore potrebbe già sostenere le visite mediche nei prossimi giorni ed entrare ufficialmente a far parte della rosa di Simone Inzaghi.