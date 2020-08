Sarà ancora in Bundesliga il futuro di Patrik Schick. L’attaccante ceco di proprietà della Roma, ma che nell’ultima stagione ha giocato in Germania con la maglia del Lipsia che ha però deciso di non riscattarlo nonostante la buona annata, è in procinto di lasciare nuovamente i giallorossi per trasferirsi al Bayer Leverkusen. Il club tedesco e la Roma hanno raggiunto un accordo per il cartellino del giocatore sulla base di 26/27 milioni di euro più bonus, con la società italiana che manterrà anche una percentuale sull’eventuale futura rivendita del calciatore da parte del Bayer. Per la fumata bianca, mancano adesso gli ultimissimi dettagli contrattuali tra la società tedesca, che ha concluso l’ultima Bundesliga al quinto posto, e Schick.