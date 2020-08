L'attaccante svedese è stato in mattinata a Casa Milan per firmare il suo nuovo contratto annuale con il club rossonero. Ingaggio da 7 milioni di euro, poi il primo allenamento. Indosserà la maglia numero 11: la conferma in diretta Instagram

Zlatan Ibrahimovic ha firmato il suo nuovo contratto con il Milan. Due giorni dopo l'atterraggio a Milano da Stoccolma di sabato scorso, l'attaccante svedese ha dato il via alla sua terza vita in rossonero: è arrivato a Casa Milan poco prima delle 11 per siglare il suo nuovo accordo annuale con il club, per un ingaggio da 7 milioni di euro, e ha lasciato la sede club dopo circa 40 minuti. "Negli ultimi sei mesi abbiamo fatto alla grande, ma non abbiamo vinto niente. Non sono qua per essere una mascotte ma per aiutare il club a tornare dove il Milan merita di stare", aveva detto appena sbarcato a Linate sabato sera. Sarà il più pagato della rosa di Pioli, alla quale si unirà nel primo pomeriggio sui campi di Milanello per il primo allenamento stagionale con i suoi compagni.