L'argentino, come ipotizzabile, non si è presentato al primo allenamento dell'era Koeman fissato per lunedì alle 17.30: ennesimo segnale di una rottura che sembra ormai insanabile

Il caso Leo Messi continua a tenere banco in casa Barcellona. Il braccio di ferro tra l’argentino e il club blaugrana prosegue, tanto che quest’oggi si è registrato un nuovo capitolo della vicenda: nulla che il Barcellona non si aspettasse, ma la Pulce non si è presentato al primo allenamento della nuova stagione sportiva diretto dal nuovo allenatore Ronald Koeman, che si è tenuto lunedì alle 17.30. Ennesima testimonianza di un rapporto che sembra ormai insanabile. Messi, ricordiamo, nei giorni scorsi ha comunicato al club di voler andar via dopo di anni di successi vissuti insieme esercitando la clausola che gli consente di liberarsi a parametro zero; una clausola che però per il Barcellona non ha valore, vista la scadenza della stessa il 10 giugno scorso ma che secondo Messi è invece stata prolungata. Sulla vicenda si è espressa diretta La Liga, che ha dato ragione al club confermando il valore della clausola di rescissione dell’argentino a 700 milioni di euro.