Il futuro di Timothy Castagne sarà in Premier League. Il terzino belga classe 1995, arrivato in Italia dal 2017 per 6 milioni dal Genk, è infatti pronto a lasciare l'Atalanta per avviare una nuova avventura in Inghilterra: il Leicester ha raggiunto un accordo con il club nerazzurro per il suo acquisto, per un'operazione da 25 milioni di euro.