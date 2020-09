I tedeschi hanno fatto una prima offerta da 12 milioni di euro, ritenuta insufficiente, ma la trattativa con i nerazzurri per l’esterno croato prosegue: Flick l’ha espressamente richiesto anche per la prossima stagione

35 presenze, 8 gol e 10 assist: il contributo e il coinvolgimento di Ivan Perisic nel Bayern Monaco sono stati importanti, in una stagione in cui i bavaresi sono riusciti a vincere tutto. Per questo Hans Flick ha chiesto espressamente alla dirigenza di riportare il croato, dopo che i tedeschi e l’Inter non sono riusciti ad accordarsi sulla cifra del riscatto originariamente pattuito.