Inter-Kolarov, è fatta. Vidal verso la risoluzione

Tutto definito per il trasferimento del serbo all'Inter: il giocatore ha accettato un contratto di un anno con opzione per il secondo, alla Roma andranno 2 milioni di euro. E anche Vidal è vicinissimo a svincolarsi dal Barcellona: a quel punto la strada verso Appiano Gentile sarebbe spianata

L'Inter ha chiuso per Aleksandar Kolarov, acquisto di qualità ed esperienza per la fascia sinistra. È fatta per il trasferimento del serbo classe 1985 in nerazzurro: il giocatore ha accettato la proposta di un anno con opzione per un'altra stagione. Con la Roma l'accordo era stato già raggiunto nei giorni scorsi, con l'Inter che verserà nelle casse della società giallorossa un indennizzo di circa 2 milioni di euro. Mancano da limare solo alcuni dettagli riguardanti il contratto del giocatore, ma la trattativa per il trasferimento di Kolarov all'Inter è ormai chiusa.