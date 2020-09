Dopo sei stagioni e 13 trofei conquistati insieme, le strade di Ivan Rakitic e del Barcellona si separano: il centrocampista croato è stato infatti ufficialmente ceduto al Siviglia. Un ritorno per Rakitic, che ha già giocato con la squadra andalusa dal 2011 al 2014, conquistando anche l'Europa League prima di trasferirsi proprio in blaugrana. A comunicare il buon esito della trattativa tra i due club è stato lo stesso Barcellona sul proprio sito ufficiale, specificando come Rakitic si trasferisca al Siviglia a titolo definitivo per 1 milione e mezzo di euro, più altri 9 ottenibili al raggiungimento di alcuni bonus variabili. Il 32enne centrocampista corona dunque il sogno di tornare a Siviglia, come da lui stesso dichiarato in un'intervista dello scorso mese di aprile, in quella squadra che lo ha fatto emergere, fino a diventare uno dei migliori centrocampisti nel panorama calcistico europeo. Rakitic lascia il Barcellona dopo 310 presenze e 36 gol, tra i quali quello che aprì la finale di Champions League del 2015, vinta poi per 3-1 contro la Juventus.