Luis Suarez è sempre uno dei grandi obiettivi per l'attacco della Juventus . I bianconeri hanno scelto: l'uruguaiano è il primo nome della lista. E la società sta indirizzando in questa trattativa le energie maggiori, sta lavorando per trovare l'accordo con il giocatore. I contatti con l'entourage del centravanti sono continui alla ricerca di un principio di accordo economico. E l'intesa tra le parti è ormai vicina, la Juventus aspetta ora che Suarez risolva il suo contratto con il Barcellona per poi provare a dare l'accelerata alla trattativa.

Alternativa Dzeko

La società bianconera, però, valuta anche le alternative. Si lavora sul fronte Dzeko e, per arrivare all'attaccante bosniaco, serve trovare la giusta quadra, che comprende anche il trasferimento di Arkadiusz Milik dal Napoli alla Roma come sostituto dell'ex Manchester City per l'attacco di Fonseca. Dzeko ha iniziato a valutare l'ipotesi Juventus, pur non forzando per l'addio. Ma molto, come detto, dipende anche da Milik: il Napoli chiede 20 milioni più Riccardi e Under, offerta considerata inadeguata dalla Roma che offre un conguaglio di 10 milioni.