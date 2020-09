Dopo l'acquisto di Lorenzo De Silvestri, Sinisa Mihajlovic è pronto ad accogliere un nuovo terzino nella rosa del suo Bologna: è infatti in chiusura la trattativa con gli Hearts per l'arrivo in rossoblù di Aaron Hickey. Interessante esterno sinistro di difesa, il classe 2002 era finito nel mirino anche di club di prima fascia come Milan e Bayern Monaco, ma al momento sembra essere stato proprio il Bologna a presentare l'offerta più convincente per il giovane calciatore. Battuta dunque la concorrenza del club bavarese, che aveva tentato il sorpasso negli ultimi giorni, forte anche del fatto che Hickey verrà immediatamente aggregato alla rosa di Mihajlovic, mentre in Germania sarebbe verosimilmente partito dalla seconda squadra.