Bologna a Pinzolo, Mihajlovic segue in streaming

L’allenatore, positivo al coronavirus ma in buone condizioni di salute, è in isolamento a casa propria, ma riesce comunque a seguire l'allenamento dei suoi ragazzi grazie a una telecamera che trasmette in live streaming. La sera poi si confronta con lo staff e prepara gli allenamenti della giornata seguente CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Sinisa Mihajlovic guarda il suo Bologna da casa, in streaming. La squadra è a Pinzolo, dove sta preparando la prossima stagione, mentre l’allenatore è costretto nella sua abitazione dopo esser risultato positivo al coronavirus. Così una telecamera posizionata sul campo gli permette di seguire in diretta il lavoro dei giocatori. Poi la sera c’è la videochiamata con lo staff, per fare il punto della giornata trascorsa e preparare la successiva. "Il mister sta bene, è asintomatico e scalpita perché vorrebbe essere con noi qui. Rientrerà presto. Sicuramente è qualcosa che avevamo già testato nella scorsa stagione e che stiamo tornando a fare, consapevoli che sarà per un periodo più limitato" ha detto Emilio De Leo, tattico e tra i collaboratori più fidati di Mihajlovic, intervistato da Sky Sport.

Bigon: "Trattativa difficile per Supryaga" vedi anche Dal gol all’Inter al rinnovo: Juwara fino al 2024 Riccardo Bigon, direttore sportivo del club emiliano, ha ammesso l’interesse del Bologna per Vladyslav Supryaga, attaccante classe 2000 della Dinamo Kiev. "C'è una trattativa in corso, il giocatore è giovane e molto interessante, ma è un'operazione che si vedrà più avanti, nei prossimi giorni, perché non è semplice. Il Bologna ha già molti giocatori giovani e forti, quindi bisogna capire un po' le dinamiche dell'operazione in sé, ma è un calciatore che stiamo seguendo" ha detto a Sky Sport.

Palacio: "Serve continuità di risultati" vedi anche Test e amichevoli: il programma completo della A Dal futuro del Bologna a quello personale, sono diversi i temi trattati da Rodrigo Palacio in conferenza stampa da Pinzolo. "Manca un po' di continuità di risultati, perché l'anno scorso abbiamo fatto tante partite buone giocando bene ma abbiamo perso troppi punti. Sicuramente la squadra è giovane, ma siamo ancora un po' lontani dall'Europa. La verità la dice il campo, se guardiamo la classifica dice che non siamo ancora pronti, per questo siamo qui per migliorare l'anno scorso poi si vede, magari a metà campionato se stiamo alti possiamo cambiare obiettivo, ma per il momento pensiamo solo a migliorare il risultato precedente" ha spiegato l’attaccante argentino.