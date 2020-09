Colpi da Maestro: 70 anni di Calciomercato

Il calcio non è solo storia di partite e di risultati, ma anche narrazione dei grandi colpi di mercato, dei clamorosi trasferimenti, delle estati a inseguire le stelle. La mostra "Colpi da maestro", ideata e prodotta da Master Group Sport e curata da Matteo Marani, ripercorre i più grandi affari della Serie A del Dopoguerra, incrociandoli con la storia sociale e politica dell’Italia.

Gli stadi pieni, le folle che impazziscono, che reclamano, chiedono, esigono. Sembra solo calcio da lontano ma avvicinandosi i contorni di un passaggio, di un prestito, di una compravendita diventano storia di un'epoca, di esigenze sociali che cercano una via di uscita. Il pubblico si afferma partecipando alla giostra del Calciomercato. E così il Calciomercato negli anni si modifica, cresce, cambia. Diventa il fulcro di un mondo tanto lontano dal grande pubblico quanto vicino. Jeppson definito come o Banc e Napule, Zico e la piazza di Udine che si ribella, il Divin Codino che lascia Firenze, l'arrivo di Maradona a Napoli, la costruzione del Grande Milan di Berlusconi, l’arrivo del Fenomeno all’Inter e l’entrata in scena di CR7: la storia del Calciomercato forse ci racconta come italiani più di quanto non ci aspettassimo.