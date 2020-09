Inter su Darmian, si lavora al rinnovo di Bastoni

Le mosse dei nerazzurri per puntellare la difesa: c'è già l'accordo con il Parma per l'ex United (ma serve lavorare in uscita), primi contatti per il rinnovo di Bastoni. Capitolo Vidal: si attende la risoluzione tra il centrocampista e il Barça, poi l'Inter affonderà il colpo CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Un rinforzo polivalente e di esperienza: il futuro di Matteo Darmian sarà all'Inter. Il club ha infatti intenzione di mantenere l’impegno preso nei mesi scorsi con il Parma e portare in nerazzurro il classe '89 per 2,5 milioni di euro. Al momento non c’è fretta e l'Inter dovrà prima lavorare sulle uscite. Ma la volontà è quella di rispettare l’accordo con gli emiliani, con Darmian che fornirebbe un'alternativa a Conte su entrambe le fasce e all'occorrenza anche da difensore centrale. Dove invece Alessandro Bastoni ha ormai conquistato la fiducia dell'allenatore. Il contratto del classe '99, 28 presenze e 2 gol nella scorsa Serie A, scade nel 2023: motivo per cui i nerazzurri hanno già avviato i contatti con l’agente del giocatore, per parlare del rinnovo e blindare così il futuro di Bastoni.