Gli inglesi, nonostante i rapporti non positivi con gli azzurri, stanno preparando una nuova offerta per il centrale senegalese: si tratta di una proposta da 75 milioni di euro, bonus compresi. Un tesoretto da usare poi per le manovre in entrata CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro è terminato con i quattro gol rifilati nell'ultima amichevole al Teramo. La società, dal canto suo, continua a lavorare perché il mercato - nonostante i colpi già messi a segno - è appena iniziato, come ha ricordato lo stesso Cristiano Giuntoli in conferenza stampa. E molto delle strategie degli azzurri dipenderà dal futuro di Koulibaly. Nei prossimi giorni il Manchester City potrebbe arrivare ad offrire, attraverso l’intermediazione di Ramadani, fino a 75 milioni di euro bonus compresi per convincere il Napoli a lasciar partire il difensore. A quel punto, se l’operazione andasse in porto, si sbloccherebbe la situazione in entrata degli azzurri, che potrebbero concentrarsi sui loro obiettivi: "Gli inglesi non ci vogliono parlare dopo il caso Jorginho, come possiamo imbastire una trattativa seria in queste condizioni?", le parole del presidente De Laurentiis sempre dall'Abruzzo. Ma l'interesse di Guardiola c'è ed è concreto.