Sirene francesi per Diego Godin . Il difensore dell' Inter , sotto contratto fino al 2022, è tra gli obiettivi dichiarati del Rennes . Il club rossonero, che disputerà i gironi della prossima Champions League, ha avviato i primi contatti sia con la dirigenza nerazzurra che con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Trattativa in fase iniziale, seguiranno sviluppi nei prossimi giorni.

Godin, la storia in nerazzurro



Prenotato dall'Inter già nel gennaio 2019, il classe '86 è arrivato dall'Atletico Madrid un anno fa. L'avvio in nerazzurro non è stato semplice, con Antonio Conte che ha spesso fatto altre scelte per la difesa a discapito dell'uruguaiano. Ma qui è venuta fuori tutta la mentalità di Godin (anche una Copa America, una Liga e due Europa League nel suo palmares), che si è messo a disposizione della squadra senza creare polemiche. Un atteggiamento che è piaciuto molto all'allenatore: nella seconda parte di stagione Conte ha puntato sempre di più su Godin. Che ha ripagato la fiducia fino al gol in finale di Europa League persa contro il Siviglia. In totale 36 presenze e 2 gol con la maglia dell'Inter: ora c'è un bivio all'orizzonte.