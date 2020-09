“Non smetterò mai di godermi qualcosa che ho sempre desiderato. #siemprepositivo #Nadiemequitalailusión”. Un post Instragam come tanti quello di Luis Suarez, almeno inizialmente. A trasformare la foto che ritrae l’attaccante del Barcellona con il pallone in allenamento – l’uruguaiano, così come Vidal, ha svolto una parte di seduta da solo e una parte con il resto dei compagni – in un possibile indizio di calciomercato sono i like di tre giocatoti della Juventus, club con cui è vicino a raggiungere un’intesa contrattuale, anche se prima serve l’accordo sulla buonuscita per svincolarsi dal Barça (Suarez dovrebbe poi eventualmente prendere il passaporto comunitario, che però non sembra essere un problema irrisolvibile). Se il “mi piace” di Bentancur, compagno di Nazionale con l'Uruguay, potrebbe non rappresentare un indizio significativo, i like di Chiellini e Bonucci assumono un significato diverso, quasi un “invito” a raggiungerli alla Juventus.