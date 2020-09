2/7 ©Ansa

La società, però, aveva detto no, affermando che la clausola che gli permetteva di liberarsi a costo zero fosse scaduta il 10 giugno e l'unico modo per essere ceduto era versare la clausola da 700 milioni. La soluzione prospettata da Messi per andar via gratis, a quel punto, era entrare in causa legale con il suo club. Ed è stato proprio questo a frenare l'argentino che, in un'intervista a Goal.com, ha fornito le sue ragioni: "Volevo andarmene, ma non andrò mai in causa col club che amo. Resterò a Barcellona e darò il massimo". Cosa accadrà da qui a giugno 2021?