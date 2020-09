Capitano, leader e colonna nerazzurra anche in futuro: Samir Handanovic si è infatti legato all’Inter fino al 30 giugno 2022. La trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021, era già stata impostata nelle scorse settimana quando di fatto le parti si erano già dette sì: adesso, però, è arrivata anche la firma sul contratto del portiere sloveno che ha deciso così di proseguire la sua avventura in maglia nerazzurra. Si attende adesso solo il comunicato che ufficializzi il prolungamento da parte dell’Inter.