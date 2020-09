Mai come quest'anno il Paris Saint-Germain c'era arrivato vicino, a vincere la Champions League. Dopo il mancato successo in finale si è parlato di un cambio di allenatore e in particolare si è discusso del possibile approdo di Massimiliano Allegri. "Non l'ho mai contattato per la panchina", ha confessato Leonardo, direttore sportivo dei francesi, in un'intervista a Canal +. "Con Tuchel parlo molto chiaramente - ha proseguito - ha fatto qualcosa di fantastico e ora siamo in un momento di riflessione, il tempo non manca. Tutti gli acquisti hanno ricevuto sempre il suo via libera, ora ha altri dieci mesi di contratto. Se ne parla tanto perché è arrivato prima di me".