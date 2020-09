L'ultima stagione è stata molto positiva per il Verona che, da neopromossa, è riuscita comunque a centrare una salvezza più che tranquilla, cullando a tratti anche il sogno Europa League: "Senza Covid avremmo potuto agguantarla. Una partita a settimana la nostra rosa l'avrebbe retta, tre no". Non ha dubbi il presidente Maurizio Setti, che ha parlato dal palco in occasione del Premio Calabrese. Tanto spazio anche al discorso relativo a Kumbulla, con il difensore classe 2000 che - dopo un'annata da protagonista - è al centro del mercato: "A gennaio c'era una squadra che l'avrebbe preso per tanti tanti soldi - ha continuato il numero uno del club gialloblù - credo sia il più forte nel suo ruolo in Europa fra i pari età e piace a molti. Per ora ce lo teniamo, ma essere nel mirino di società di prima fascia lo rende felice. E' un mercato lungo, strano e difficile".