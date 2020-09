AIK Solna, il mercato lo finanziano i tifosi

Il club svedese ha potuto contare sul prestito di 2 milioni di corone svedesi (circa 193 mila euro) fatto dall’associazione di tifosi "La Massa Nera". Sono arrivati così quattro giocatori, per aiutare la squadra a risalire da una brutta posizione in classifica

La crisi provocata dalla pandemia di coronavirus ha messo in ginocchio tanti settori, tra questi il calcio. Gli svedesi dell'AIK Solna, per sopperire almeno in parte alle difficoltà economiche, hanno potuto contare sull'aiuto dei tifosi. L'associazione "La Massa Nera" ha prestato al club 2 milioni di corone svedesi, corrispondenti a circa 193 mila euro, che sono stati investiti sul mercato dal momento che la squadra non vive un gran momento in campionato, quartultima dopo 18 giornate. Con quei fondi sono stati acquistati il portiere Radulovic, i difensori Lustig e Papagiannopoulos e il centrocampista Rogic.