La società di Vigorito continua a essere scatenata sul mercato. Trattativa avviata per Iago Falque, ma intanto è in arrivo già un sesto rinforzo per Inzaghi: preso Dabo. In uscita c'è Iemmello

Lapadula, Ionita, Caprari, Glik e Foulon. Cinque acquisti e non è ancora finita qui. Il Benevento continua a non fermarsi sul calciomercato ed è pronto a regalare altri rinforzi a Pippo Inzaghi. La società di Vigorito, infatti, ha avviato una trattativa con il Torino per Iago Falque . Lo spagnolo è reduce dal prestito semestrale al Genoa, con la quale si è salvato all'ultima giornata contribuendo con 2 gol in 10 partite. Nella prima parte di stagione, invece, aveva disputato appena 4 gare con i granata a causa di una serie di infortuni. Ora c'è una nuova piazza dove potersi rilanciare.

vedi anche

Lapadula riparte da Benevento: "Già parte di voi"

In attesa di ulteriori passi in avanti per Iago Falque, il Benevento ha chiuso l'operazione Dabo. Il centrocampista arriverà dalla Fiorentina, mentre il giovane Gentile (cresciuto nella Academy Pasquale Foggia, la scuola calcio di Pasquale Foggia) farà il percorso inverso e si unirà al club viola. Anche Dabo ha giocato la seconda parte dello scorso campionato in prestito, retrocedendo con la Spal dopo una rete in 16 presenze.



Benevento, calciomercato in uscita: Iemmello piace al Las Palmas

Trattative in entrata, ma non solo. Il Benevento, infatti, lavora anche al mercato in uscita: in questa lista c'è il nome di Pietro Iemmello, rientrato alla base dopo l'anno di B con il Perugia, caratterizzato da 19 gol. L'attaccante interessa al Las Palmas, squadra della Segunda Division spagnola.