Il club giallorosso ha perfezionato l'acquisto dell'attaccante dal Genoa a titolo definitivo per 4 milioni di euro. Lapadula ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023: "Grazie Benevento, mi avete fatto sentire subito come uno di voi" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Gianluca Lapadula è un nuovo calciatore del Benevento: dopo l'ultima stagione in prestito al Lecce, l'attaccante di proprietà del Genoa si è trasferito a titolo definitivo nella formazione neopromossa in Serie A, per una cifra che si aggira intorno ai 4 milioni di euro. Dopo aver siglato il proprio accordo fino al 30 giugno 2023 con la società giallorossa, Lapadula ha subito avuto modo di prendere confidenza con quello che sarà presto il suo nuovo stadio, il Ciro Vigorito di Benevento.

"Grazie Benevento, mi avete fatto sentire parte di voi" approfondimento Calendario Serie A 2020 2021: tutte le giornate Le prime sensazioni per questa nuova avventura, Lapadula le ha affidate ai propri profili social, accompagnandole ad alcune immagini del suo primo giorno da giocatore del Benevento: "Grazie Benevento! Grazie perché mi avete fatto sentire da subito parte di voi, grazie per la fiducia che mi state dimostrando! LET’S GO!". La formazione giallorossa punta anche sui suoi gol, 13 in 27 presenze nell'ultima stagione a Lecce, per provare a mantenere quella Serie A, riconquistata l'anno scorso a suon di record dopo sole due stagioni dalla retrocessione del 2017-2018.