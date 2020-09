Arrivo di esperienza a centrocampo per il Crotone , pronto ad affrontare da neopromossa la Serie A 2020/21. il club calabrese ha ufficializzato l'acqusto di Luca Cigarini , centrocampista classe 1986 che riparte dalla Calabria dopo le ultime tre stagioni con la maglia del Cagliari. Cigarini ha ha firmato un contratto biennale con il Crotone e arriva nel gruppo di mister Giovanni Stroppa forte di 348 presenze in Serie A, con 18 reti, e di 12 partite giocate (con due gol) nelle competizioni europee. Cresciuto nelle giovanili del Parma, in carriera il centrocampista di Montecchio Emilia ha giocato anche con Atalanta, Napoli, Siviglia, Sampdoria e appunto Cagliari.

Il nome di Cigarini si aggiunge all'elenco di rinforzi per il Crotone di Stroppa, che a centrocampo avrà a disposizione anche Milos Vulic, serbo 24enne acquistato dalla Stella Rossa, e attende Eduardo Henrique, brasiliano che arriverà dallo Sporting Lisbona in prestito con diritto di riscatto. In difesa il club calabrese ha ingaggiato Lisandro Magallan, 27enne argentino arrivato dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Altro profilo di esperienza è quello di Andrea Rispoli, laterale difensivo classe 1988 che arriva in Calabria dopo l'esperienza a Lecce. I prossimi passi saranno in attacco, dove è rientrato Augustus Kargbo, decisivo nella promozione in B della Reggiana ai playoff: per Emmanuel Riviere, 30enne svincolato dal Cosenza, è pronto un contratto biennale.