Mercoledì 9 settembre sarà il Tonali Day. Il centrocampista classe 2000 sta per sbarcare a Milano, per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura rossonera. Il giocatore era in isolamento per essere venuto a contatto con dei positivi al Covid-19 e, dopo il secondo tampone negativo, ha avuto il via libera per lasciare Brescia e recarsi in quella che sarà la sua nuova città. Tonali arriverà quindi a Milano per sottoporsi alle visite mediche, dopo di che ci sarà anche l'annuncio ufficiale. I contratti, invece, sono già stati firmati: il centrocampista ha sottoscritto un quinquennale da 2 milioni più bonus a salire. Dopo tanta attesa, quindi, l'avventura di Sandro Tonali al Milan può ufficialmente iniziare.