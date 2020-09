La Roma vuole riportare Smalling in giallorosso: accordo con il giocatore, si stringe con il Manchester United per chiudere la trattativa

L'obiettivo numero uno per la difesa della Roma è sempre quello di riportare in giallorosso Chris Smalling. Il difensore inglese classe 1989 ha vissuto un'ottima stagione in Italia, prima di rientrare al Manchester United dopo la scadenza del prestito. La Roma sta provando ora a prenderlo a titolo definitivo e ha già trovato l'intesa sul contratto per l'anno prossimo con il giocatore, che proseguirebbe volentieri la sua avventura in Serie A. Il club giallorosso sta ora provando a stringere con il Manchester United per definire la trattativa.