È fatta per l'ultimo acquisto in casa rossonera, portiere classe 1986 preso dal Lione. Dopo le visite mediche e l'annuncio ufficiale, Tatarusanu diventerà il vice di Donnarumma per i prossimi tre anni. Attraverso i social di Sky Sport, i nostri utenti hanno evidenziato la somiglianza tra l'ex numero 1 della Fiorentina e Paulo Dybala, fisionomia che effettivamente risulta sorprendente

Nel giorno di Sandro Tonali al Milan, i rossoneri piazzano un’altra new entry sul mercato. È fatta per il secondo portiere da affiancare a Gianluigi e Antonio Donnarumma, maglia da vice che verrà destinata a Ciprian Tatarusanu. Acquistato dal Lione il portiere romeno, 34 anni e dal 2017 impegnato in Francia: due le stagioni al Nantes e l’ultima all’OL, squadra dove ha fatto da riserva al titolarissimo Anthony Lopes. Un giocatore d’esperienza (68 le presenze con la Nazionale) e un affare in dirittura d’arrivo: sarà lui a prendere il posto di Begovic dopo l’arrivo in città (nella serata di mercoledì o al massimo giovedì mattina) e le visite mediche che precederanno l’annuncio ufficiale. Si tratta di un ritorno in Italia per il portiere nato a Bucarest, lui che vanta una somiglianza spiccata con un altro protagonista della Serie A.