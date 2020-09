Nel gruppo nerazzurro che prepara la nuova stagione ci sono anche Radja Nainggolan e Ivan Perisic, rientrati dai prestiti al Cagliari e al Bayern. Resteranno o il loro futuro è ancora lontano da Milano? CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Alexsander Kolarov e Achraf Hakimi, nuovi acquisti nerazzurri, a rubare la scena e a stuzzicare la fantasia dei tifosi nei primi allenamenti del gruppo Inter in vista della nuova stagione. Ma ad Appiano, agli ordini di Antonio Conte, ci sono anche dei "ritorni" che sicuramente non passano inosservati: a faticare sui campi di allenamento del centro sportivo nerazzurro ci sono infatti anche Radja Nainggolan e Ivan Perisic, rientrati rispettivamente dai prestiti al Cagliari e al Bayern Monaco. Due vecchie conoscenze nerazzurre che non sembrano rientrare nei progetti attuali di Antonio Conte, ma in attesa di capire le possibili evoluzioni di calciomercato che li riguardano, entrambi si allenano sperando di convincere l’allenatore a puntare su di loro.

Nainggolan-Cagliari: come stanno le cose approfondimento Giulini: "Nainggolan al Cagliari? Resta all'Inter" Una stagione da protagonista con la maglia del Cagliari (dove era in prestito secco) e la volontà da parte del club rossoblù di portarlo nuovamente in Sardegna: una trattativa però complessa quella che riguarda Radja Nainggolan. Il Cagliari punta a nuovo prestito, ma l’intesa tra le parti non c’è, tanto che il presidente Giulini dopo l’incontro nella sede nerazzurra di mercoledì si è dichiarato pessimista sulla possibilità di riportare il centrocampista in maglia rossoblù: "Non è andata bene, Radja resterà a Milano. Credo proprio sia impossibile portarlo da Di Francesco, lo vogliono tenere", le sue parole a Sky Sport.