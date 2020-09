Diego Falcinelli è un nuovo giocatore della Stella Rossa L'attaccante perugino di proprietà del Bologna si è trasferito in Serbia dopo la retrocessione in Serie C con la maglia del Perugia, in un'annata conclusa con 3 reti in B. A 29 anni per Falcinelli, che in carriera ha giocato con Sassuolo, Foligno, Juve Stabia, Virtus Lanciano, Perugia, Crotone e Fiorentina, si tratterà della prima occasione in carriera per giocare in Champions League. Ad allenarlo a Belgrado ci sarà l'ex calciatore di Lazio e Inter Dejan Stankovic, che l'ha accolto all'arrivo con un abbraccio, testimoniato da un video postato su Twitter dal club.