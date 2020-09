Nuovo acquisto per l'attacco dell'Atalanta, che ha chiuso per Sam Lammers del PSV Eindhoven. È fatta per l'attivo del centravanti olandese in nerazzurro, il giocatore è atteso a Bergamo per svolgere le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura in Italia. Operazione da 9 milioni di euro più bonus per l'Atalanta, che ha regalato a Gasperini una nuova soluzione offensiva. Classico centravanti d'area di rigore, per Lammers sarà la prima esperienza lontano dall'Olanda, dopo una stagione condizionata da un problema al ginocchio. Nell'ultimo campionato, infatti, con la maglia del PSV ha collezionato appena 7 presenze con 2 gol, alle quali va aggiunta la presenza con gol nelle qualificazioni alla Champions League. Numeri importantissimi, invece, nella stagione precedente: ben 19 reti in 35 partite totali con l'Heerenveen, a cui era stato ceduto in prestito. Lammers, infatti, è cresciuto proprio al PSV, squadra che lo ha lanciato in Olanda e che ora lo cede all'Atalanta per una nuova esperienza italiana.