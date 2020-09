The Times: "Mbappè vuole lasciare il Psg a giugno"

Kylian Mbappé ai saluti? I media inglesi non hanno dubbi: secondo quanto riportato da The Times, l'attaccante classe '98 avrebbe informato il Psg di voler lasciare il club alla fine della stagione 2020/21. Il contratto di Mbappé termina nel giugno 2022 e l'intenzione è quella di non rinnovare, al tempo stesso partendo un anno prima della scadenza anche per consentire al Psg di monetizzare la cessione. Dove? Il fuoriclasse starebbe scegliendo tra la Liga e la Premier League per proseguire la sua carriera in un nuovo ambiente: in passato Mbappé aveva rifiutato importanti offerte da parte di Real Madrid e Manchester City, per rimanere al Psg e impegnarsi in prima persona per lo sviluppo del calcio francese. I tempi sono cambiati, e tra le altre squadre il campione del mondo non ha mai nascosto di ammirare particolarmente il Liverpool di Klopp. Seguiranno mesi di riflessione.