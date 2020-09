Il croato non è stato riscattato dal Bayern e si sta allenando con l'Inter, anche se Conte al momento non ha intenzione di considerarlo nei 4 in attacco. Se arriverà qualche offerta potrà partire, ma il giocatore ha intenzione di giocarsi le sue carte e pubblica un messaggio sui social, citando una frase del quarterback americano Tom Brady

Ivan Perisic è in vena di citazioni. Dopo aver preso in prestito il celebre "Veni Vidi VIci" da Giulio Cesare, per salutare sui social il Bayern Monaco che ha deciso di non riscattarlo nonostante la stagione trionfale, l'esterno croato ha deciso di caricarsi con una frase del quaterback americano Tom Brady, taggandolo in una Instagram Story: “Chi se ne frega se sei una prima scelta, io ero la 199esima. Ma ascolta, se hai un’occasione di scendere in campo, non sprecarla perché potresti non averne una seconda”.